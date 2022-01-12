"12 Punto 2022" başvuruları başladı - Son Dakika

Türkiye'de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan "12 Punto 2022" için başvurular başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştireceği etkinlik, Türk ve dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan etkinliğe başvurular "www.trt12punto.com" adresinden 12 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Ön jürinin uzun metraj projeleri değerlendirmesinin ardından 12 finalist proje, 12 Nisan'da açıklanacak.

Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist arasından 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

Kısa metrajlı film proje başvuruları arasından 12 projeye ise "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" takdim edilecek. Ödül kazanan kısa film projeleri için haziran ayında senaryo geliştirme atölyeleri gerçekleştirilecek. Çekimlerin tamamlanmasının ardından filmler TRT 2'de yayınlanacak.

Türk yapımcıların düşük paylı ortak olduğu uluslararası ortak yapımlar da 12 Şubat'a kadar 12 Punto 2022'ye başvurabilecek. 2020'de ilk kez verilen "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" ile birlikte Türk sinemasının gerçek manada uluslararası bir kimlik kazanmasının önü de açılıyor.

2021 yılında uluslararası jüri üyeleri arasında Oscar Adayı TRT Ortak Yapımı "Quo Vadis Aida?" filminin yönetmeni Jasmila Zbanic, Ken Loach'un filmlerinin yapımcısı Rebecca O'Brien, Asya Pasifik Film Ödülleri Başkanı Tracey Vieira, Berlin Film Festivali Ortak Yapım Marketi Direktörü Martina Bleis ve dünyanın en önemli satış ajanslarından Memento'nun Alım Direktörü Sata Cissokho yer almıştı.

Geçen yıl etkinliğe, 500'e yakın uzun ve kısa metrajlı film proje başvuruları yapılmıştı.??????????????