"12 Punto 2022"de uluslararası konuklar sinemacılarla buluştu

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2022", yurt dışından konukların katıldığı masterclass ve panellerle devam ediyor.

Sinema Feriye'de gerçekleştirilen programın ikinci gününde, "Filmimden Nasıl Para Kazanırım?" başlıklı panel düzenlendi. Videomite CEO'su Dilek Telkes, nasıl bir çalışma modellerine sahip oldukları ve şirketlerinin kuruluş öyküsünü anlattı.

Bir içeriğin lisanslamadan sağlayacağı satışı maksimize edebilmek için bütün faaliyetleri gösterdiklerini aktaran Telkes, şunları kaydetti:

"Bu alanlar sinema gösteriminden başlar, sonrasında korsan korumayı dahil etmek, sinema gösterimi döneminde dijital, outdoor ve geleneksel mecralardaki reklamlarını yapmayı da kapsar. Sonrasında filmin en iyi nerelerden gelir sağlayacağı planlamalarını yaparız. Aslında işin biraz 360 derecesine bakıyoruz. Çünkü dijital platformlar çok önem kazanmaya başlayınca bu işi düzgün yönetmek de önemli hale geldi. Biz bir anlamda yapım şirketlerine yardımcı oluyoruz. Filmlerin, dizilerin içindeki müzik hakları çok önemli hale geldi, işin o kısmını da yönetiyoruz. Dolayısıyla aslında bizim tek istediğimiz yapımcıların içerik üretmesi ondan sonrasında bir şekilde projeye dahil oluyoruz."

"Projeye senaryo aşamasında, bütçe aşamasında dahil olmak istiyoruz"

CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can da Türkiye'de vizyona girecek filmlerle ilgili kazancın nasıl olacağını daha önceki çalışmalarına dayanarak öngörebildiklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Projeye başlamadan dahil olmaya çalışıyoruz ki, bu projeyi daha nasıl büyütebiliriz, ona bakıyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız işler ve projeler neticesinde hangi filmin hangi şartlarda, hangi zamanda, hangi oyuncu ile, hangi ilde ne kadar iş yaptığı gibi veriler var elimizde. Bu verilere göre, filmin hangi şartlarda başarı getireceği bilgisine sahibiz ama bu veriler sinema için mevcut elimizde. Sinemaya baktığınızda büyük ekran, iyi ses gibi faktörlerle cebinizden ekstra para çıkartacak bir mecra ama dijitale baktığımızda insanlar evlerinden oturup film izleyebiliyorlar. Bu sebeple şu çok önemli: Ben izleyiciyi filmimi izlemesi için nasıl evden çıkartırım ve bilete para vermesini sağlarım? Bunun bir şekilde bizde verileri var, geçmiş verilere bakarak elde ediyoruz. Biz projeye girdiğimizde bu artıları yapımcıya aktarıyoruz, hatta yapım aşamasında önerilerimizi de sunabiliyoruz. Biz projeye senaryo aşamasında, bütçe aşamasında dahil olmak istiyoruz. Böylece hem daha iyi iş yapılmasını sağlıyoruz hem de yapımcının ikinci filmini yapabilmesini sağlıyoruz. Her iki taraf için de 'kazan kazan' durumu ortaya çıkmış oluyor."

Yapımcı Emre Oskay da Türkiye'de filmlerin dağıtım süreci üzerine yaptığı konuşmasında CGV ve Videomite ile dirsek temasıyla çalıştıklarından bahsederek, "Sinema filmleri için CGV ile yaptığımız çalışmalarda, film üretiminde sektörde ne gibi filmlere ihtiyaç var, hangi filmleri yaparsak nasıl bir izleyici sağlarız gibi bu konuların üzerine konuşup içeriklerimizi belirliyoruz. Dijital platformlar içinse, yurt dışı hakları, dijital platform aktarımı gibi süreçlerde Videomite'la anlaşarak çalışıyoruz. Bir de film yapmadan önce hangi türde film yaparsak bunun ne gibi bir beklentisi olur, üzerine konuşuyoruz. Yapılan işin getirisi yüksek olsun diye, hem CGV ile hem de Videomite ile koordineli ilerliyoruz." dedi.

"Öncelikli olarak bağımsız sinemada yeni seslere yer veriyoruz"

Sundance Film Festivali Programcısı Ana Souza ise çevrim içi bağlantıyla katıldığı "Filmimi Sundance'e Nasıl Yollarım?" başlıklı masterclassta Sundance Film Festivali'nin çok çeşitli filmlere ev sahipliği yaptığını, fakat öncelikli olarak bağımsız sinemada yeni seslere yer verdiklerini söyledi.

Souza, festivalin yarışma bölümlerine dünyanın her yerinde filmleri seçmeye çalıştıklarına işaret ederek, programı iş birliği içerisinde hazırladıklarını anlattı.

Festivalde 10 kişinin de kısa film programına odaklandığını aktaran Souza, başvuru süresince her gün 10 bin kısa metraj, yaklaşık 5 bin tane de uzun metraj yapımın geldiğini, bir yıl boyunca da bu filmleri izleyerek elemeler yaptıklarını ifade etti.

Ana Souza, festivalin son 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlemesinden dolayı çok daha başarılı geçtiğini ve daha fazla sinemacıya ulaştıklarını dikkati çekerek, gelecek yılki festivalin için çevrim içi etkinliklerden de vazgeçmeyerek, farklı bir program çizmeye çalışacakları bilgisini verdi.

"12 Punto 2022" kapsamında ayrıca yapılan etkinliklerde, 12 finalist proje sahibi, senaryo danışmanları Marietta von Hausswolff, Eva Svenstedt Ward ve Laura Piani ile toplantılar yaparak, pazarlama ve sunum konusunda uzman Stefano Tealdi ile bir araya geliyor.