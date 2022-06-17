12 Punto 2022'nin panel ve masterclass programı belli oldu - Son Dakika
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12 Punto 2022'nin panel ve masterclass programı belli oldu

17.06.2022 12:24
12 Punto 2022'nin panel ve masterclass programı belli oldu

TRT tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenecek "12 Punto 2022"nin, panel ve masterclass programı belli oldu.

TRT tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenecek "12 Punto 2022"nin, panel ve masterclass programı belli oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman isimlerin konuk olacağı programlarda sinema, film festivalleri, senaryo, yeni nesil üretim ve dağıtım biçimleri geleceğin yönetmen ve yapımcı adaylarıyla birlikte ele alınacak.

12 finalist proje sahibi, senaryo danışmanları Marietta von Hausswolff, Eva Svenstedt Ward ve Laura Piani ile toplantılar yapacak, pazarlama ve sunum konusunda uzman Stefano Tealdi ile bir araya gelecek.

Sektörün önde gelen isimlerinden panel ve masterclasslar

12 Punto 2022 kapsamında TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, "Üçüncü Bant Altıncı Kanaldan Dijital Platforma TRT" üzerine bir masterclass verecek.

Coproduction Office Kurucu Üst Yöneticisi ve Hüzün Üçgeni filminin yapımcısı Philippe Bober "Yaratıcı Yapımcılık" başlıklı bir masterclass verirken, Sundance Film Festivali programcısı Ana Souza ise "Filmimi Sundance'e Nasıl Yollarım?" başlıklı masterclass düzenleyecek.

Pazarlama danışmanı Alvaro Vega, "Proje Dosyası Hazırlamak: Bu Sıkıcı İşi Nasıl Çekici Hale Getirebiliriz?", Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey "Avrupa Film Akademisi ve Avrupa'da Ortak Yapımlar" ve Eurimages Direktörü Susan Newman Baudais de "Eurimages'da Yeni Süreç Nasıl İşliyor?" konulu masterclasslarla sinemacıların karşısına geçecek.

Dünyanın önde gelen sinemacılarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can, yapımcı Emre Oskay ve Videomite CEO'su Dilek Telkes'in katılacağı "Filmimden Nasıl Para Kazanırım?" ve yapımcı yönetmen İsmail Fidan, yapımcı Nurullah Yenihan'ın katılımıyla "Animasyon Film Nasıl Üretilir, Nasıl Pazarlanır?" panelleri düzenlenecek.

Ayrıca senaryo danışmanları Marietta von Hausswolff, Eva Svenstedt Ward ve Laura Piani ise "Senaryo Nasıl Geliştirilir?" konulu panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Açık havada film gösterimleri ve yönetmenlerle söyleşiler

Paneller ve masterclasslar haricinde herkese açık film gösterimleri ve yönetmenlerle söyleşiler 19-26 Haziran tarihleri arasında Feriye Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülü alan TRT ortak yapımı Klondike filminin gösteriminin ardından, yönetmen Maryna Er Gorbach ve yapımcısı Mehmet Bahadır Er ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Filistinli yönetmen Elia Suleiman'ın Cannes Film Festivali'nde "Jüri Özel Mansiyon Ödülü" kazanan TRT ortak yapımı filmi "Burası Cennet Olmalı", 12 Punto 2022 kapsamında gösterilecek.

Bu yıl 19-26 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 12 Punto 2022'nin 26 Haziran akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreni TRT 2'den canlı yayınlanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 12 Punto 2022'nin panel ve masterclass programı belli oldu - Son Dakika

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