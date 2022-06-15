TRT tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Türkiye 'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2022"nin, uluslararası jürisi belli oldu.

Kaynak: AA

Susan Neiman, Yönetmen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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