12 Punto'da bugün "Ortak Yapımlar" üzerine usta isimlerden Masterclass yapıldı - Son Dakika

TRT tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", "Uluslararası Ortak Yapımlar ve Ortak Yapımlar Marketleri" ve "Ortak Yapımların Yol Haritası" başlıklı Masterclass'larla devam etti.

Feriye'de gerçekleştirilen ve eş zamanlı YouTube'da TRT 12 Punto kanalında yayınlanan Masterclass'ta, Berlin Film Festivali Ortak Yapım Marketi Direktörü Martina Bleis, EAVE Kurslar Direktörü Lise Lense-Moller ve Yapımcı Sezgi Üstün San yer aldı.

Esra Demirkıran'ın moderatörlüğünü üstlendiği etkinliğe katılan isimler ortak yapımlar üzerine düşüncelerini paylaştı.

"Ortak yapımcı aramak aynı zamanda finansman aramak demektir"

Martina Bleis, ortak yapımcı aramak için finansmanın önemli bir sebep olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ortak yapımcı aramak aynı zamanda finansman aramak demektir. Bu demek değil ki kendi ülkenizden bütçe desteği alamayacağınız için ortak yapımcı arıyorsunuz. Filmin bütçeleri genelde tek bir yapımcının karşılayabileceği miktarların üzerinde olabiliyor. Ayrıca sanatsal nedenler ve farklı pazarlara açılmak istemeniz de sizi ortak yapımcı aramaya itebilir. Filminizde Fransız bir aktris varsa, film Fransa'da da gösterim yapacaktır. Böylece daha fazla kazanç elde edeceksiniz. Bu tür sebepler filminizin daha kalıcı olması ve pazarda iyi bir yer alabilmesi için avantaj olabiliyor."

Bleis, ortak yapımların sanatsal kaygılardan dolayı da yapılabildiğine değinerek, "Filminizin kısmen başka bir ülkede geçtiğini düşünün, o halde filminize başka bir ülkenin oyuncularını dahil edeceksiniz demektir. Ortaklıkla birlikte filmi çektiğiniz lokasyonun bilgileri de şık bir şekilde size gelir ve o ülkenin sanatsal kaynaklarını kullanabilirsiniz. Örneğin; Türkiye'de film çekiyorsunuz fakat ses kaydını başka bir ülkede alacaksınız, işte bu ortak yapım için teknik ve sanatsal bir sebeptir. Bu tür gerekçeler bizi sanatsal ortak yapıma götürür. Eğer başka bir ülkeden fon almak istiyorsanız bu tür sanatsal sebepler önemli sebepler olarak değerlendirilir."

Ortak yapımlara girilmemesi gereken bazı durumlar olduğundan da bahseden Bleis, kontrolü bırakmaktan korkan film yapımcılarının ortak yapımcı aramaya girmemesi gerektiğini aktardı.

"Ortak yapımlar yaratıcı iş birlikleri oluşturuyor"

Ortak yapımların bazı potansiyel faydaları olduğuna dikkati çeken Lense-Moller ise "Ortak yapım yapmak istiyorsanız, bunu perspektifinizi genişletmek için veya daha uluslararası bir alana açılmak için yapmanız gerekiyor. Ortak yapımda çok iyi ve tatmin edici bir yaratıcı işbirliğine girmiş oluyorsunuz. Yine aynı zamanda bir rekabet de var burada. Sınır ötesi bir yerde ortak yapımda bulunduğunuzda biraz daha yaratıcı bir iş birliğinden faydalanabiliyorsunuz. Çünkü ulusal da olsa uluslararası da olsa ortak yapımda aynı kafa yapısında olmanız çok önemli." ifadelerini kullandı.

12 Punto TRT Senaryo Günleri

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan "12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

TRT 2, 29 Haziran'a kadar 12 Punto TRT Senaryo Günleri'ne özel olarak her akşam canlı yayınları ve özel içerikleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Saat 19.00'da başlayacak yayınlarda "12 Punto'da Neler Oluyor?" ve "12 Punto'da Yarın" isimli programlar etkinlikle ilgili bilgi akışı sağlayacak.

"12 Punto Film Saati" kuşağında Nuri Bilge Ceylan'ın her biri bir yönetmenlik dersi niteliğindeki kamera arkası belgeselleri gösterilecek. "Ahlat Ağacı" filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan 3 bölümlük "Ahlat'ın Yolculuğu" ve "Kış Uykusu" filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan "Uzun Sürmüş Bir Kış" belgeselleri TV'de ilk kez TRT 2'de yayınlanacak.

"12 Punto Film Saati" kuşağında TRT Ortak Yapımı filmler "Honeyland", "Kapan" ve "Odaklan Babaanne" gösterimleri olacak.

Her akşam özel röportajlar ve Masterclass'ların da yer alacağı program, 29 Haziran akşamı yayınlanacak kapanış programıyla son bulacak.