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"12 Punto", ödüllü film Bal Ülkesi'nin ödüllü yönetmenlerini ağırladı - Son Dakika

"12 Punto", ödüllü film Bal Ülkesi'nin ödüllü yönetmenlerini ağırladı

26.06.2021 13:40

TRT tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nde, iki Oscar adaylığı bulunan ödüllü film "Bal Ülkesi" (Honey Land) gösterildi.

TRT tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nde, iki Oscar adaylığı bulunan ödüllü film "Bal Ülkesi" (Honey Land) gösterildi.

Feriye'deki gösterim sonrası gerçekleştirilen söyleşiye katılan filmin yönetmenleri Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov, yapımla ilgili merak edilenleri anlattı.

92. Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" ve "En İyi Belgesel" kategorilerinde yarışan TRT destekli Makedonya yapımı film, 3 yılda, 400 saatlik çekimler sonunda tamamlandı.

Açık havadaki gösterimde sinemaseverlerle buluşan yönetmenlerden Ljubomir Stefanov, pandemi dolayısıyla uzun zaman sonra bu tür bir etkinliğe katıldıklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Stefanov, Bal Ülkesinden daha önce kısa bir belgesel film için Kotevska ile bir yıl boyunca çalıştıklarını belirterek, "Ekibimizle aramızda bir güven ve birbirimizi daha iyi anlamak söz konusu oldu. Toplam 5 kişiydik. Bu ilk belgeseli bitirdikten sonra, merkez Makedonya'da terk edilmiş alanlarda araştırmalara başladık. Hedefimiz, hikaye bulmaktı. Orada 10-15 terk edilmiş köy vardı. O bölgeye girdiğimizde, kayalardaki delikleri gördük. Anladık ki hikayemizi bulmuştuk." ifadelerini kullandı.

Kotevska, çekimlerin gerçekleştiği bölgedeki yaşam koşulları, orada yaşamayanlar için pek uygun olmadığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Çadırlarımız ve gıdamızla tam anlamıyla hazırlıklı olmamız gerekiyordu. Aracımız bir kerede 3 kişiyi ve ihtiyaç malzemelerini taşıyabiliyordu. Bu nedenle tüm ekibin bölgeye taşınması için iki defa aracın git gel yapması gerekiyordu. Tüm ihtiyaç malzemelerinin tükenmesi dolayısıyla her gidişimizde en fazla 3 akşam kalabiliyorduk. Hiçbir gidişimizde 3 akşamdan daha uzun kalamadık. 3 akşamdan sonra geri dönüp yeniden temel ihtiyaç malzemelerini alıp geri dönüyorduk."

Ljubomir Stefanov da 3 yıl süren çekimler sırasında oradaki varlıklarına alıştırmak için sürekli gidip geldiklerini aktardı. İhtiyaç olması dolayısıyla bazen bir haftada iki kez giderek, 4 gün çekim yaptıklarını ancak kimi zaman da 3-4 ay gidemediklerini, bu nedenle Hatice'nin hayatındaki önemli olayların bir kısmını kaçırdıklarını ifade etti.

Kotevska, çekimler sırasında Hatice'nin yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Belgesel filmciliği ben doktorluğa benzetiyorum. Çünkü bir noktada insan olarak kalmalısınız ancak diğer noktada ise olayların devam etmesi, o kişinin yaşamını doğal olarak sürdürmesi için tüm insani duygularınızı durdurmanız gerekiyor. Bu nedenle karakterinizle tam olarak empati kursanız da olayların devamı için, kameranın arkasında duran bir robot gibi davranmak çok zor bir karardı. Bu tamamen kişisel bir tercih. Bir insan ne kadar ileriye gidebilir."

Belgeselde gerçekleşen olayların, kahramanların kendi tercihleri olduğunun altını çizen genç yönetmen Kotevska, "Örneğin komşuların, Hatice'nin balını satması, ağacı kameralar önünde kesmesi, onların kişisel tercihi. Ben sadece bir aktarıcıyım. Bu nedenle sadece kayıt edebilirim. Eğer ağacı kesmelerini söyleyen ben olsaydım, bu beni 'suçlu' yapardı, belgeselci değil." değerlendirmesinde bulundu.

Tamara Kotevska, filme yaşam mücadelesi anlatılan bal üreticisi Hatice'nin yaşamının filmden sonra tamamen değiştiğinin altını çizerek, "Çok dolu bir yaşamı var. Her gün spora gidiyor. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Yaşam tarzını tamamen değiştirdi ve çok mutlu." dedi.

Film hakkında

Tamamen Türkçe konuşulan belgesel, Avrupa'nın son kadın arı yetiştiricilerinden Hatice Muratova'nın yaşam mücadelesini ele alıyor. Kuzey Makedonya'nın orta kısımlarındaki bir köyde çekilen film, izleyiciye unutulmuş eski bal toplama geleneklerini bir sanat icra edermişçesine uygulayan Hatice'nin dilinden sunarken, ekosistemin hikayesini naif bir dille anlatıyor.

Yapım, 2019 Sundance Film Festivali'nden Jüri Büyük Ödülü (Dünya Sineması-Belgesel), En İyi Görüntü Yönetimi, Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Ardından dünyada pek çok festivale katılıp ödüller kazandı.

12 Punto TRT Senaryo Günleri

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan "12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

TRT 2, 29 Haziran'a kadar 12 Punto TRT Senaryo Günleri'ne özel olarak her akşam canlı yayınları ve özel içerikleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Saat 19.00'da başlayacak yayınlarda "12 Punto'da Neler Oluyor?" ve "12 Punto'da Yarın" isimli programlar etkinlikle ilgili bilgi akışı sağlayacak.

"12 Punto Film Saati" kuşağında Nuri Bilge Ceylan'ın her biri bir yönetmenlik dersi niteliğindeki kamera arkası belgeselleri gösterilecek. "Ahlat Ağacı" filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan 3 bölümlük "Ahlat'ın Yolculuğu" ve "Kış Uykusu" filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan "Uzun Sürmüş Bir Kış" belgeselleri TV'de ilk kez TRT 2'de yayınlanacak.

"12 Punto Film Saati" kuşağında TRT Ortak Yapımı filmler "Honeyland", "Kapan" ve "Odaklan Babaanne" gösterimleri olacak.

Her akşam özel röportajlar ve Masterclass'ların da yer alacağı program, 29 Haziran akşamı yayınlanacak kapanış programıyla son bulacak.

12 Punto , ödüllü film Bal Ülkesi'nin ödüllü yönetmenlerini ağırladı
12 Punto , ödüllü film Bal Ülkesi'nin ödüllü yönetmenlerini ağırladı
12 Punto , ödüllü film Bal Ülkesi'nin ödüllü yönetmenlerini ağırladı
12 Punto , ödüllü film Bal Ülkesi'nin ödüllü yönetmenlerini ağırladı

Makedonya, Belgesel, Trt 2, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '12 Punto', ödüllü film Bal Ülkesi'nin ödüllü yönetmenlerini ağırladı - Son Dakika


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