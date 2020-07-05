"12 Punto TRT Senaryo Günleri" 12 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika

TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" 12-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandıran "12 Punto TRT Senaryo Günleri", 10 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda yapılacak.

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan etkinlikte, sektörün önde gelen profesyonellerince çevrim içi eğitimler, TRT 2'de özel yayınlar ile Feriye'de söyleşi ve paneller düzenlenecek.

Filmlerin festival dolaşımı için alan açarak uluslararası ortak yapımcı bulmalarına da yardımcı olacak 12 Punto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl online yapılacak.

Ünlü isimler sinemacılarla tecrübelerini paylaşacak

İzleyiciler, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak programa katılabilecek.

12 Punto'nun toplantıları ve etkinlikleri, İngiltere, İsveç, Almanya, İtalya, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Katar ve İran'dan dünyanın en önemli sinemacılarının katılımıyla düzenlenecek.

Bu yıl finale kalan 12 projenin katılacağı çevrim içi toplantılarda ise senaryo, pazarlama ve promosyon alanlarından deneyimli isimler yer alacak.

Etkinlik kapsamında Berlin Film Akademisi'nde ders veren Franz Rodenkirchen, önemli film festivallerine danışmanlık yapan Isabelle Fauvel ve Torino Film Lab'ın eğitim direktörü Eva Svenstedt Ward, 12 finalist proje ekibiyle senaryoları üzerine toplantılar gerçekleştirecek.

Ödül ve kapanış etkinliği 18 Temmuz'da

Yapımcılığını yaptığı filmlerin dünyanın en önemli festivallerinde ödüller almasını sağlayan Stefano Tealdi ise proje ekipleriyle filmlerin pazarlama ve sunum süreçleri üzerine çalışacak.

Her akşam 19.30'da TRT 2'de yayınlanacak "12 Punto Özel" programında da senaryo geliştirme, film projesinin yatırımcılara ve fonlara sunulması üzerine masterclass'lar, Türkiye'de sinema sektörünün önemli isimlerinin konuk olduğu bölümler, finalistlerle röportajlar ve 12 Punto etkinlikleriyle ilgili gelişmeler ekranlara gelecek.

"12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında herkese açık masterclass, söyleşi ve paneller 14-17 Temmuz'da Feriye'de gerçekleştirilecek.

Senaryo geliştirme, film yönetmenliği, film yapımcılığı, uluslararası film fonları, film marketleri ve ortak yapımlarda satış ajanslarının rolü gibi konularda gerçekleştirilecek etkinliklere dair detaylar ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

Etkinliğin 18 Temmuz akşamı Feriye'de düzenlenecek kapanış ve ödül töreni de TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak.