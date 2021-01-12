"12 Punto TRT Senaryo Günleri 2021" başvuruları başladı - Son Dakika

TRT'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "12 Punto TRT Senaryo Günleri" için başvurular başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan etkinliğe, uzun ve kısa metrajlı film proje başvuruları "www.trt12punto.com" adresinden 12 Şubat'a kadar kabul edilecek.

"Uzun metrajlı film" kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist arasından 4 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 4 projeye ise TRT Ön Alım Ödülü verilecek.

"Kısa metrajlı film" başvuruları arasından 12 projeye de TRT2 Kısa Film Yapım Ödülü takdim edilecek. Çekimlerin tamamlanmasıyla filmler TRT2'de yayımlanacak. Ön jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda seçilen 12 uzun metrajlı ve 12 kısa metrajlı film projeleri 12 Nisan'da açıklanacak.

Türk yapımcıların düşük paylı ortak olduğu uluslararası ortak yapımlar da 12 Şubat'a kadar etkinliğe başvurabilecek. Geçen yıl ilk kez verilen "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" ile Türk sinemasının uluslararası alanda bilinirliğinin artmasına da katkı sağlanacak.

Bu yılki "Ustaya Saygı" ödülüne yönetmen Semih Kaplanoğlu layık görüldü

Etkinlik kapsamında her yıl Türk sinemasının bir usta ismine verilen "Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü"nün bu seneki sahibi, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Fikret" isimli yeni film projesi oldu.

"Bağlılık Fikret", Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanını sinemaya aktarmak isteyen 40 yaşlarında bir yönetmenin hikayesini 1930'ların Türkiye'si ve bugünün arasında seyahat ederek anlatıyor.

İlk kez geçen sene verilen "Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü"nü "Kuru Otlar Üstüne" isimli son projesiyle Nuri Bilge Ceylan kazanmıştı.

Geçen yıl 600'e yakın uzun ve kısa metrajlı proje başvurusu yapıldı

Etkinliğin ikinci senesinde, uluslararası jüri üyeleri arasında Avrupa Film Akademisi Başkanı, Cannes Cinefondation Genel Müdürü, Doha Film Enstitüsü Üst Yöneticisi (CEO), Films Boutique Direktörü ve Saraybosna Film Festivali Endüstri Başkanı yer almıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen yine uluslararası marka isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen 2020 yılındaki etkinliğe, 600'e yakın uzun ve kısa metrajlı film projesiyle başvurular yapılmıştı.???????