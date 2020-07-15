12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde "Avrupa'daki Film Marketleri" konuşuldu - Son Dakika

12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde "Avrupa'daki Film Marketleri" konuşuldu

TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", Karlovy Vary Film Festivali Endüstri Direktörü Hugo Rosak ile Saraybosna Film Festivali Endüstri Direktörü Jovan Marjanovic'i konuk etti.

TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", Karlovy Vary Film Festivali Endüstri Direktörü Hugo Rosak ile Saraybosna Film Festivali Endüstri Direktörü Jovan Marjanovic'i konuk etti.

ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Ayasofya Camii önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı

Esra Demirkıran moderatörlüğünde Feriye'de gerçekleşen ve eş zamanlı olarak YouTube'da TRT12Punto kanalında yayınlanan etkinlikte "Avrupa'daki Film Marketleri" başlığı ele alındı.

Etkinliğe çevrim içi olarak katılan Hugo Rosak, film seçkilerini oluştururken farklı kriterlere göre hareket ettiklerini belirterek, bölgesel temsiliyetin yanında türü, kalitesi ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine özellikle önem gösterdiklerini söyledi.

Festivallerin etkileşime geçmek için çok önemli platformlar olduğuna dikkati çeken Rosak, şunları kaydetti:

"Özellikle salgın sonrası, festivaller çeşitli yöntemler geliştirdi. Bu yenilikler bizler için farklı deneyimler sundu. Online görüşmeler ve toplantılar gerçekleştiyoruz, bugün olduğu gibi ama yan yana olmamak gerçekten zor bir durum. Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu açıkçası ön göremiyorum. Özellikle bu dönemde sinema endüstrisine girenler açısından da endişeleniyorum. Eskiden olduğundan başka ve kısıtlı bir erişime sahip olacaklar. Bunun olumlu tarafları da var tabii, çeşitli platformlar üzerinden film tutkusunu sürdürebiliyoruz mesela. Bir diğer taraftan ise bu salgını, bazı şeyleri tekrardan düşünmek için fırsat olarak görebiliriz."

"Bu sene ikili bir süreç yönetmeyi planlıyoruz"

Jovan Marjanovic ise yönetmen ve filmlerin seçim sürecinde dikkatli olmaya çalıştıklarına işaret ederek, özellikle çağdaş sinemanın temsilcileri olmalarına, sinema diline katkıda bulunmalarına ve kendisinden bahsettirecek yapımlar olmasına özen gösterdiklerini dile getirdi.

Saraybosna Film Festivali'nin bir ay sonra başlayacağını ve salgından ötürü ilk kez bilinmez bir durum içinde olduklarını vurgulayan Marjanovic,

"Bu sene tuhaf bir yıl geçiriyoruz. Normalde katılımcı sayımız çok daha yüksek olacaktı ama bu sene ona ulaşamayacağız. Ama aynı zamanda online olarak yapılan çalışmalar sayesinde kendimizi adapte edebileceğiz diye düşünüyorum. Aslında bu sene ikili bir süreç yönetmeyi planlıyoruz. Saraybosna'ya gelebilenler, gelip festivalin keyfini çıkartacak ve birbirleriyle tanışacak. Ama gelemeyenler için de online çalışmalarımız olacak. Gerekli bütün kurallara uymaya çalışarak bunun planlamasıyla uğraşıyoruz. Bu yıl hepimiz için bir test olacak ve gelecekte nasıl devam edeceğine dair önemli deneyimler kazanacağımızı umuyorum. Böylece çevre konusunun da ne kadar önemli olduğunu hep birlikte anlamış olduk."

12 Punto TRT Senaryo Günleri

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan "12 Punto TRT Senaryo Günleri" 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, söyleşi ve paneller, çevrim içi eğitimler ve TRT 2'de özel yayınlar yapılacak.

İngiltere, İsveç, Almanya, İtalya, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Katar ve İran'dan önemli sinemacıların katılacağı etkinlik, 18 Temmuz'da yapılacak kapanış ve ödül töreni ile sona erecek.

Saraybosna, Avrupa, Hugo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde 'Avrupa'daki Film Marketleri' konuşuldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:28:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde "Avrupa'daki Film Marketleri" konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]