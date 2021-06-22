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12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde "Film Endüstrisinde Satış Ajanslarının Rolü" konuşuldu - Son Dakika

12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde "Film Endüstrisinde Satış Ajanslarının Rolü" konuşuldu

22.06.2021 15:09
12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde

TRT tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", "Film Endüstrisinde Satış Ajanslarının Rolü" başlıklı panelle başladı.

TRT tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", "Film Endüstrisinde Satış Ajanslarının Rolü" başlıklı panelle başladı.

Feriye'de gerçekleştirilen ve eş zamanlı YouTube'da TRT 12 Punto kanalında yayınlanan panelde, Memento International Film Alım Direktörü Sata Cissokho ile yapımcı Zeynep Atakan konuştu.

Etkinliğe çevrim içi katılan Cissokho, "Ajanslar olarak bizim temel görevimiz, yapım şirketleri tarafından temsil edilen filmlerin dünya genelinde dağıtımına olanak sağlamak. Yani temel olarak filmleri, uluslararası dağıtımcılara karşı temsil ediyoruz. Her ülkedeki filmin uluslararası başarıya ulaşmasını sağlayabilecek en iyi dağıtımcıyı bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Ajans olarak filmlerin festivallerdeki yolculuklarını da takip ettiklerini belirten Cissokho, "Yani bu aslında filmin kendi ülkesi dışında da var olabilmesi için, yurt dışında başarılı bir hikayesi olması için işleyen bir yol." diye konuştu.

Cissokho, Memento'nun butik bir satış ajansı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Aldığımız, temsil ettiğimiz filmlerin düzenlemesini çok dikkatlice yapmak zorundayız. Her yıl ortalama 8-10 filmimiz oluyor. Şirket kurulduğunda bundan daha fazla filmi temsil etmemeye karar verdik. Her filmle daha iyi ilgilenebilmek ve zaman ayarlayabilmek adına. Her filmin arkasındaki herkesle iletişime geçmeyi 20-30 filmi temsil etmekten daha ön planda tutuyoruz. Aynı zamanda karar sürecinde o yıl için örneğin bir Türk filmimiz varsa, yeni bir Türk filmi almıyoruz. Ülkeler söz konusu olduğunda çeşitliliğe dikkat ediyoruz. Tabii dil ve tür konusunda da aynı çeşitliliğe özen gösteriyoruz. Aynı yılda iki komedi türünde film almıyoruz mesela."

"İlk film bir piyango aslında"

Zeynep Atakan ise kendi tecrübelerinden yola çıkarak bir filmin daha senaryo aşamasındayken dünya satıcısıyla buluşmasının çok faydalı olduğunu ve her işin kendi uzmanı tarafından yapılması gerektiğini, el yordamıyla bu işin gerçekleştirilemeyeceğini dile getirdi.

????? Türkiye'deki ilk filmlerin satış ajanslarıyla ilk tecrübeleri hakkında bilgi veren Atakan, "Benim her zaman çok önemsediğim bir şey var, proje geliştirme süreci. Bu aynı anne karnında çocuğun gelişmesi gibi. Zamanı dolmadan çıkan projeler, maalesef ister istemez çok erken bir evrede gittiyse baştan kabul görmüyor. Kabul görmediği zaman da bir motivasyon düşüklüğü oluyor. Özellikle ilk ve ikinci filmler bazında konuşursak, ilk filmlerin bence çok önemli bir yanı var. Çünkü o yönetmenlerin, o kişilerin, o yapımcının bir şekilde kendi portfolyosunu, kendini iyi ifade etmesi ve bir umut ?veriyor olması gerekiyor. Keşfedilmeye değer bir noktaya gelmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de ilk filmlerin çok erken evrede gösterilip kabul görürse başarılı olacağına dair yanlış bir algının olduğunu vurgulayan Atakan, "İlk film bir piyango aslında. Yani o piyangoya girerken herkes, bütün yatırım yapanlar daha güçlü ve daha sağlam temeller üstüne girmek istiyorlar. Dolayısıyla iyi bir geliştirme süreci geçirdikten sonra benim her zaman önerdiğim, şu anda 12 Punto'nun da olduğu gibi, ortak yapım, senaryo ve proje geliştirme marketlerinde aslında bu satış ajanslarının keşfetmesine bırakmak ve ondan sonra öyle yol almak çok daha önemli." değerlendirmesini yaptı.

12 Punto TRT Senaryo Günleri

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan "12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler bugün başladı.

TRT 2, 22-29 Haziran'da 12 Punto TRT Senaryo Günleri'ne özel olarak her akşam canlı yayınları ve özel içerikleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Saat 19.00'da başlayacak yayınlarda "12 Punto'da Neler Oluyor?" ve "12 Punto'da Yarın" isimli programlar etkinlikle alakalı bilgi akışı sağlayacak.

"12 Punto Film Saati" kuşağında Nuri Bilge Ceylan'ın her biri bir yönetmenlik dersi niteliğindeki kamera arkası belgeselleri gösterilecek. "Ahlat Ağacı" filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan 3 bölümlük "Ahlat'ın Yolculuğu" ve "Kış Uykusu" filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan "Uzun Sürmüş Bir Kış" belgeselleri TV'de ilk kez TRT 2'de yayınlanacak.

"12 Punto Film Saati" kuşağında TRT Ortak Yapımı filmler Honeyland, Kapan ve Odaklan Babaanne gösterimleri olacak.

Her akşam özel röportajlar ve masterclasslar'ın da yer alacağı program, 29 Haziran akşamı yayınlanacak kapanış programı ile son bulacak.

Memento, Türkiye, Ajans, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde 'Film Endüstrisinde Satış Ajanslarının Rolü' konuşuldu - Son Dakika


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