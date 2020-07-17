12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde senaryo geliştirme konuşuldu - Son Dakika

TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri", yönetmen ve yazar Mahmut Fazıl Coşkun, yazar Tarık Tufan ve senaryo danışmanı Franz Rodenkirchen'i konuk etti.

Feriye'de gerçekleşen ve eş zamanlı olarak YouTube'da TRT12Punto kanalında yayınlanan etkinlikte "Senaryomuzu Nasıl Geliştirdik? Yozgat Blues Örneği" ele alındı.

Etkinliğe çevrim içi olarak katılan Franz Rodenkirchen, Tarık Tufan ve Mahmut Fazıl Coşkun'la "Yozgat Blues" filmi aracılığıyla bir araya geldiklerini aktararak, "İlk toplantımızda nasıl birlikte çalışabiliriz... Benim için bu, şu demek, eğer senaryonuzu ben okuyacaksam sizin ilginizi ve niyetlerinizi anlamam lazım. Ne ifade etmeye çalışıyorsunuz onu görmem gerekiyor." dedi.

Rodenkirchen, öncelikle kültürel farklılıkların uluslararası seyirciye uyarlanmasının üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Uluslararası bir ortak yapıma dönüştüğü için sadece ulusal seyirciye bakmıyorsunuz. Filmle iletişim kuracak olanlar sadece onlar olmuyor. Bazı açılardan Türk toplumunun parçası olmayanlar için zorlayıcı olabilecek diye düşündük." diye konuştu.

"Metninize yabancılaştığınızda üzerini örttüğünüz şeyler açığa çıkmaya başlıyor"

Tarık Tufan da Rodenkirchen ile ilk toplantılarını şöyle anlattı:

"Senaryoyu okuduktan sonra Franz ilk toplantıda bana senaryoyla ilgili sorular sorun dedi. Biz Franz'ın bize sorular sormasını bekliyorduk senaryoyla ilgili. Tam tersine bir başlangıç oldu ve beni şaşırttı. Birden ilişkiler terse dönünce sanki senaryoya dışarıdan bakan birisi olarak senaryoda kendimce gördüğüm aksaklıkları, kendimce gördüğüm problem alanlarını hikayenin akışında tıkanma yahut yeteri kadar açık olmadığını düşündüğüm yerleri Franz'a sormaya başladım.

Hikayenin başlangıcı böyle ters bir durumla oldu ve ilginç bir biçimde bir başkasına kendi senaryonuzla ilgili sorular sormaya başladığınızda zihin kendi metninize birden yabancılaşıyor ve ister istemez o ana kadar farkında olmadan örtmeye başladığınız, zihninizin arkasına ittiğiniz problem alanlarını metninize yabancılaştığınız ve yabancı bir gözle baktığınız için bir başkasına soru olarak yönelteceğiniz için bu kez o üzerini örttüğünüz şeyler açığa çıkmaya başlıyor. Aslında her ne kadar siz dile getirmeseniz de içinizde bir şey hikayenin kendi içinde problem alanları olduğunun farkında."

"Senaryo çalışırken ortaya çıkan alan çok mahrem bir alan"

Mahmut Fazıl Coşkun da senaryonun mahrem bir alan olduğunu vurgulayarak, bir senaryo danışmanıyla çalışmanın nasıl olduğunu anlattı.

Coşkun, senaryo danışmanının senaristin ne yapmak istediğini anlamasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Senaryo çalışırken ortaya çıkan alan çok mahrem bir alan. Birisiyle de yazsanız o mahrem alanı paylaşıyorsunuz. Böyle bir alana tamamen dışarıdan bir üçüncü kişiyi almak çok kolay değil. Bir defa bir güven olması gerekiyor. Şöyle bir güvenden bahsetmiyorum, 'Senaryomu çalar mı, hikayemi alır mı?' böyle bir güven değil. Daha çok benimle acaba bu yola beraber gidecek mi güveni bu. Bunu hissetmediğinizde bu çok sorun olabilir. Franz son derece profesyoneldi ve o konuda çok iyi bir güven tesis ettiğimizi düşünüyorum."

12 Punto TRT Senaryo Günleri

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan "12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler bugün sona eriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, söyleşi ve paneller, çevrim içi eğitimler ve TRT 2'de özel yayınlar yapıldı.

İngiltere, İsveç, Almanya, İtalya, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Katar ve İran'dan önemli sinemacıların katılacağı etkinlik için 18 Temmuz'da kapanış ve ödül töreni yapılacak.