'12 Punto TRT Senaryo Günleri' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

'12 Punto TRT Senaryo Günleri' ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın önemli sinemacılarından oluşan isimlerin uluslararası jüride yer aldığı "12 Punto TRT Senaryo Günleri" ödülleri verildi.

Dünyanın önemli sinemacılarından oluşan isimlerin uluslararası jüride yer aldığı "12 Punto TRT Senaryo Günleri" ödülleri verildi.

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Ortaköy'deki Feriye'de gerçekleştirilen ve TRT 2'den canlı yayınlanan kapanış ve ödül törenine, sinema ve televizyon dünyasından birçok kişi katıldı.


TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme platformu olan "12 Punto TRT Senaryo Günleri'nin Türk sinemasına yeni bir soluk getirdiğini belirterek, "TRT, Türkiye'nin tek kamu yayıncısı olarak kurulduğu günden beri sinemaya, sinema emekçilerine ve bağımsız sinemaya destek verdi." ifadesini kullandı.


"Türk sinemasına katkı sağlamaya çalıştık"


Televizyon filmleri ve ortak yapımlarla Türk sinemasına katkı sağlamaya çalıştıklarını aktaran Eren, yapılan destekleri kalıcı bir hale getirmek ve yapısal bir forma sokmak için "12 Punto TRT Senaryo Günleri"ni düzenlediklerini söyledi.


12 Punto'nun bu yıl ikinci kez düzenlendiğini anımsatan Eren, "Avrupa ve Balkanların yanı sıra bu sene İran ve Katar'dan da katılımcılarımız vardı." dedi.


İbrahim Eren, Uluslararası Ortak Yapım Ödülü'nün yanı sıra TRT 2'ye yapılan başvurular neticesinde 400 kısa film arasından 12'sinin seçilerek desteklenmesinin de bu yılki yenilikler arasında olduğunu, ayrıca sinema eğitimleri, senaryo, atölye çalışmaları ve ustalık eğitimleriyle katılımcılara danışmanlık verildiğini anlattı.


TRT'nin kamu yayıncısı olarak Türk sinemasına katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayan Eren, şöyle devam etti:


"Hayali olan gençlere, bugüne kadar sektörden veya kamudan yeterli destek alamamış ancak uluslararası alanda Türkiye'yi her zaman başarıyla temsil etmiş değerli hocalarımıza, senaristlere, öğrencilere, yapımcılara, yönetmenlere çeşitli destekler vermek için projeler üretiyoruz. Bunların da zirve noktasında 12 Punto TRT Senaryo Günleri bulunuyor.


TRT olarak bu projelerin parçası olmaktan büyük bir haz duyuyoruz ve inanıyoruz ki bu projeler Türkiye'yi uluslararası alanda hakkettiği en güzel şekilde önümüzdeki yıllarda temsil edecektir."


TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz da 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nin ortaya çıkış hikayesini anlatarak, "Bu bizim için hem sorumluluk hem de çok geniş bir özgürlük alanıydı." diye konuştu.


Yönetmen Zeki Demirkubuz ise organizasyondan çok etkilendiğini belirterek, "Bu yıl ikincisi ama uzun vadede Türkiye'de pek çok işe ilham kaynağı olacak ve pek çok insanı etkileyecek bir proje olduğunu şimdiden söylemek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.


Ödüller


Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri, Nepalli Min Badur'un yönettiği "Soğuk Bir Sene", İspanyol Çema Garsiya İbarra'nın yönetmenliğini üstlendiği "Kutsal Ruh" ve Maryna Gorbach Er'in yönettiği "Klondike" filmlerine verildi.


Ön Alım Ödüllerini, Atalay Taşdiken "Turagay", Selman Nacar "Aralık", Bünyamin Musullu "Şimdi Orası" ve Tarık Aktaş "Geceden Fecre Kadar" filmleriyle aldı.


Ortak Yapım Ödülleri ise "Hayat" ile Zeki Demirkubuz, "Neandria" ile Reha Erdem, "İdea" ile Tayfun Pirselimoğlu ve "Kamış" ile Cemil Ağacıkoğlu'na verildi.


TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan, TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven ve Eurimages Türkiye Temsilcisi Zülfikar Kürüm'ün yanı sıra ödül törenine, sinema dünyasından Reha Erdem, Tayfun Pirselimoğlu, Atalay Taşdiken, Burak Çevik, Reis Çelik, Zeynep Atakan, Mesut Uçakan, Nazif Tunç, Tarık Tufan, Halil Kardaş ile çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye, CEO, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:26 

Son Dakika Magazin '12 Punto TRT Senaryo Günleri' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Magazin
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