12 saat arayla kaybolan iki kız kardeş bulundu - Son Dakika

12 saat arayla kaybolan iki kız kardeş bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 gün önce 12 saat arayla evden çıktıktan sonra haber alınamayan 12 ve 16 yaşındaki iki kız kardeş Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları ile Edremit ve Balıkesir'de bulundu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 gün önce 12 saat arayla evden çıktıktan sonra haber alınamayan 12 ve 16 yaşındaki iki kız kardeş Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları ile Edremit ve Balıkesir'de bulundu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 gün önce evlerinden 12 saat arayla çıkarak kayıplara karışan iki kız kardeş her yerde arandı. 12 saat arayla iki 12 ve 16 yaşındaki iki kızı kayıplara karışan Hatice Çamga Edremit Polis'ine haber verdi. Polis tarafından yapılan çalışmada onlarca ihbar ve bilgi değerlendirildi. Kayıp kızlardan 16 yaşındaki H.D. Edremit ilçesinde 502 sokakta bulundu ve gözetim altına alındı. Küçük kız M.N.D.'ye ise ablasının telefon görüşmesi ile Balıkesir'de tespit edildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir Çocuk Şube görevlileri tarafından bulundu ve gözetim altına alındı. 12 yaşındaki M.N.D. ailesinin isteği üzerine yurda teslim edilirken, onunla birlikte olduğu iddia edilen O.N (20) ise ailenin şikayeti üzerine çocuğun kaçırılması ve alı konulması suçundan gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor. Anne Hatice Çamga polislere çocuklarını buldukları için teşekkür etti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:26 Kaynak: İHA
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