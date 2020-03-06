12 saatte tırmandığı Erciyes'in zirvesinden kayarak 15 dakikada indi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 12 saatte tırmandığı Erciyes'in zirvesinden kayarak 15 dakikada indi - Son Dakika

12 saatte tırmandığı Erciyes'in zirvesinden kayarak 15 dakikada indi

6 saat önce

Kayseri'de yüksek lisans öğrencisi Mehmet Fatih Ersoy, 12 saatte tırmandığı Erciyes Dağı zirvesinden snowbordla 15 dakikada indi.

12 saatte tırmandığı Erciyes'in zirvesinden kayarak 15 dakikada indi, System.String[]

Kayseri'de yüksek lisans öğrencisi Mehmet Fatih Ersoy, 12 saatte tırmandığı Erciyes Dağı zirvesinden snowbordla 15 dakikada indi.

6 yıldır kayak ve dağcılık sporuyla ilgilenen 27 yaşındaki Ersoy, bir arkadaşıyla birlikte 12 saat süren tırmanışına Tekir bölgesinden gece yarısı başladı. 2 bin 900 rakımlı Çobanini kamp alanında geceyi geçiren Ersoy, sabaha karşı tekrar tırmanmaya başladı.

12 saat sonra zirveye ulaşan Ersoy, bir süre dinlendikten sonra snowbordla kayarak 15 dakikada Tekir bölgesine geldi.

Tırmanışını AA muhabirine anlatan Ersoy, gece kamp kurdukları yerde yoğun tipi olduğunu ve geceyi çok zor şartlar altında geçirdiklerini söyledi.

Daha önce de zirve tırmanışı yaptığı belirten Ersoy, "Bu sefer çok daha fazla zorlandım. Arkadaşım 3 bin 500 metreden sonra gelemedi, dönmek zorunda kaldı. Ben de dönmeyi düşündüm ancak zirveye ulaşmanın zevkini daha önce tattığım için dönmedim." diye konuştu.

Tırmanışını Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlere adadığını vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Ülkemiz Suriye'de ulusal güvenliği için bir mücadele içerisinde. Bu mücadele esnasında ne yazık ki şehitler veriyoruz. Ben de tırmanışımı İdlib'de şehit olan askerlerimize adadım. Zirvede onlar için bayrak açtım. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Ben de elimden geldiği kadar askerimize destek vermek istiyorum."

Mehmet Fatih, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem
Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:58:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 12 saatte tırmandığı Erciyes'in zirvesinden kayarak 15 dakikada indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]