Son Dakika Haberleri: 12 Sanatçının ortak sergisi 'Devridaim' CKM'de
Son Dakika Kültür Sanat 12 Sanatçının ortak sergisi 'Devridaim' CKM'de - Son Dakika

12 Sanatçının ortak sergisi 'Devridaim' CKM'de

6 saat önce

KADIKÖY'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde 12 sanatçının doğum, yaşam ve ölüm döngüsünü kendi bakış açılarıyla yorumladıkları 'Devridaim' adlı sergi sanatseverlerler buluşuyor.

12 Sanatçının ortak sergisi 'Devridaim' CKM'de, System.String[]

KADIKÖY'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde 12 sanatçının doğum, yaşam ve ölüm döngüsünü kendi bakış açılarıyla yorumladıkları 'Devridaim' adlı sergi sanatseverlerler buluşuyor.

Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) Sanat Galerisi'nde 6-19 Aralık tarihleri arasında görülebilecek serginin temel kavramlarını 'bilinç' ve 'özgürlük' oluşturuyor.

12 SANATÇININ PAYLAŞTIĞI DOĞUM – YAŞAM - ÖLÜM DÖNGÜSÜ

Süreklilik içeren döngüyü doğumun bir başlangıç, ölümün bir son olmadığı fikri üzerine kuran Devridaim sergisinde, farklı tekniklere sahip sanatçılar dünyayı algılayış biçimlerini kendilerine göre yorumluyor.  Küratörlüğünü Seda Yavuz'un üstlendiği sergide Gökhan Deniz, Gözde Başkent, Gülen Eren, Güneş Acur, Hüseyin Rüstemoğlu, Ilgen Arzik, Mihriban Mirab, Mustafa Özbakir, Özgül Arslan, Rugül Serbest, Şenay Ulusoy ve Uğur Yurdakul'un eserleri yer alıyor.

Küratör Seda Yavuz'a göre "Sergi, 12 sanatçının paylaştığı, doğum-yaşam-ölüm döngüsüne bakışlarını sunacak. Ne 12 havari ne de 12 ay, tüm simgelerden arınmış 12 kişi… Kutsal bir üçlü değil; doğum-yaşam ve ölüm üçlüsü, tam da bu döngü üzerine odaklanılacak."


Caddebostan, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası verildi
Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Ceren'in katili, 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 19:17:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12 Sanatçının ortak sergisi 'Devridaim' CKM'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]