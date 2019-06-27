Son Dakika Haberleri: 12 sanatçının yer aldığı ''YAZ VAKTİ'' sergisi açıldı
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12 sanatçının yer aldığı ''YAZ VAKTİ'' sergisi açıldı

1 saat önce

Heykel, resim, özgün baskı, cam, seramik, fotoğraf gibi farklı sanat disiplinlerinden 12 sanatçının eserlerinin yer aldığı 'Yaz Vakti' sergisi Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nevmekan Sahil'deki Nev Galeri'de açıldı.

12 sanatçının yer aldığı ''YAZ VAKTİ'' sergisi açıldı, System.String[]

Yoğun ilginin olduğu açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, sanatçılar; Ayfer Kalsın, Beyza Boynudelik, Filiz Öztürk Doğan, Görkem Dikel, Haluk Aydın, Melike Kılıç, Meyçem Ezengin, Mohamad Ayoubi, N. Ufuk Başkır, Selin Kohen, Serap Gümüşoğlu, Yücel Kale ile çok sayıda sanatsever katıldı.

''Sanatsal zenginliğe kapımız açık''

12 farklı sanatçının elinden çıkan, Türk ve Dünya kültürlerinden izler taşıyan Yaz Vakti sergisinin kültür-sanatın merkezi Üsküdar'a çok yakıştığını söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ''Ülkemizin sanatsal zenginliğine, başarılı sanatçılarına, geleneksel ve çağdaş sanatlara sonuna kadar kapımız açık. Sanatçılara, eserleriyle yeni sözler söylemeleri için gerekli ortamı sağlamaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

''Dostluk duygularını ön plana çıkaracak''

Serginin küratörü dünyaca ünlü cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri ise açılışta yaptığı konuşmada ''Sanatın kendine özgü bir dili ve dünyası var. Sanatçıların yapıtlarına verdiği anlam toplumsal koşullara, düşüncelerine ve dünyaya bakış açılarına göre değişebiliyor. Farklı sanat disiplinlerini ve duygularını aynı çatı altında toplayan bu sergi günümüzde tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu dostluk ve güzellik duygularını ön plana çıkarmayı hedefliyor'' diye konuştu.

Farklı teknikler, malzemeler ve kavramlarla üretilmiş 78 eserin yer aldığı ''Yaz Vakti'' sergisi 17 Eylül'e kadar Nev Galeri'de görülebilir.

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:32 Kaynak: Bültenler
Hilmi Türkmen, Nev, Üsküdar, Güncel
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