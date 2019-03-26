12 Saniyede 150 TL Çaldı

Denizli'de markete giren biri kadın 2 kişi kasadaki 150 TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

Denizli'de markete giren biri kadın 2 kişi kasadaki 150 TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın sadece 12 saniyede olup bitmesi ise dikkatlerden kaçmadı.



Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Süleyman Yerlikaya isimli şahsa ait markete gelen ve yanında bir kadının olduğu gözlenen şahıs, iş yeri sahibinin toptancıdan malzeme aldığı sırada dükkanın kasasındaki 150 TL'yi çaldı. İş yerine içecek alma bahanesiyle gelen ikili parayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık esnasında parayı çalan şahsın rahat olması, yanındaki kadının ise kendilerini görüntüleyen kamerayı fark edince yüzünü kapatmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.



Hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Yerlikaya, olayın sadece 12 saniyede gerçekleştiğini kaydederek, "Pazarlamacıdan mal alıp gelinceye kadar 12 saniyede nasıl girdiğini görmedik, dışarında gelip içeri giriyor ve olayı gerçekleştiriyor. Ben içeri girip 'gençler ne alacaksınız?' diye sorduğumda 'içecek alacaktık' deyip çıktılar. Olayın 20 dakika sonra pazarlamacıya para vereceğim esnada fark ettim. 150 TL kadar bir para vardı. Alt çekmede de malzeme almak için para vardı onu da benim geldiğimi fark edince çekmeceyi tam açamayınca fark edememiş bu yüzden alamamış. Olayla ilgili polise başvurduk, eşkal olarak kendisini tanıyorum. Buraya alışverişe arada sırada geliyordu tabi böyle olacağını bilmiyorduk. Buraya yakın bir yerde oturuyormuş ama o günden sonra ortalarda görünmüyor" diye konuştu.



Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri isminin B.Y. olduğunu tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - DENİZLİ

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