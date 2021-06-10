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12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı - Son Dakika

12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı

10.06.2021 12:26
12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel 12. Satranç Turnuvası'nda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel 12. Satranç Turnuvası'nda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen turnuva sonunda 120 öğrenciye ödülleri verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen 12. Geleneksel Antalya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası ödül töreni düzenlendi. 23 Nisan'da gerçekleşen turnuva bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. 7-12 yaş grubu 3 bine yakın öğrencinin mücadele ettiği satranç turnuvası 12 kategoride yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan katıldı.

"Salgını spor, sanat ve kültürle aşacağız"

Pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl turnuvayı çevrim içi düzenlediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, "Gençlerimizin bu güzel spor dalıyla ilgilenmesi bizim önceliğimiz. Salgının olumsuz etkilerini sporla, sanatla, kültürle aşacağız. Turnuvaya katılan ve mücadele eden yaklaşık 3 bine yakın çocuğumuzu ve ailelerini tebrik ediyorum. Gelecek yıl inşallah 13'ncüsünü düzenleyeceğimiz turnuvanın eskisi gibi yüz yüze gerçekleşmesini diliyoruz" diye konuştu.

"Satrancın ruhu turnuvaya yansıdı"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de satrancın çocuklara çok önemli değerler kattığını belirterek, "Çevrimiçi turnuvaya satrancın dostluk ve centilmenlik ruhu yansıdı. Özellikle Antalya'yı satrancın merkezi yapma hedefindeyiz. Bu konuda ilk sınavımızda başarılı olduk" diye konuştu.

"Birincilere bisiklet"

Törende 12 kategoride dereceye girenlere ödülleri verildi. Dereceye girenlere ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin verdi. Turnuvada 7 yaş kızlar birincisi Aysima Çevik, 7 yaş genel birincisi Arın Naycı, 8 yaş kızlar birincisi Berenay Erbaş, 8 yaş genel birincisi Ali Emre Şen, 9 yaş kızlar birincisi Zeren Demiral, 9 yaş genel birincisi Mehmet Alp Soysal, 10 yaş kızlar birincisi Öykü Pehlivan, 10 yaş genel birincisi Mehmet Berat Coşkun, 11 yaş kızlar birincisi Miraç Nur Şahin, 11 yaş genel birincisi Can Şimşek, 12 yaş birincisi Eylül Ceren Gedik, 12 yaş genel birincisi Kadir Çiçek oldu. 120 öğrencinin ödül aldığı turnuvada birinci olanlara bisiklet, ikinci olanlara tablet üçüncülere de akıllı saat hediye edildi. - ANTALYA

12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı
12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı
12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı
12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı
12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı
12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı
12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı - Son Dakika Spor


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