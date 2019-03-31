12 Seçmeni Bulunan Sandıkta Oy Verme Erken Tamamlandı
27 dakika önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 12 seçmeni bulunan sandıkta, oy kullanma işlemi erken sona erdi.
Tokat
'ın Yeşilyurt
ilçesinde 12 seçmeni bulunan sandıkta, oy kullanma işlemi erken sona erdi. Şehitler Mahallesi
'nde bulunan 1008 No'lu sandıkta kayıtlı 12 seçmen, sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullandı.
Kayıtlı seçmenlerin tamamının oyunu kullanmasının ardından sandığı kapatan görevliler, saat 17.00'de sandıkların açılması saatini beklemeye başladı.
1008 No'lu sandıkta oy kullanan Ahmet Sarıcan
, seçimlerin Türkiye
'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:51 Kaynak: AA
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