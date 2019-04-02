Son Dakika Haberleri: 12. Sekapark Lale Festivali'nde Kocaeli'nin En Güzel Laleleri Seçilecek.

12. Sekapark Lale Festivali'nde Kocaeli'nin En Güzel Laleleri Seçilecek.

2 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.'si düzenlenecek Lale Festivali'nde bu yıl da rengârenk laleler vatandaşlarla buluşacak.

12. Sekapark Lale Festivali'nde Kocaeli'nin En Güzel Laleleri Seçilecek., System.String[]

7 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan festivalde, en güzel laleler İzmit Sekapark'ta seçilecek. Festival kapsamında 1 milyon lale ile Sekapark renk cümbüşüne çevrildi.

1 MİLYON LALE DİKİLDİ

Baharın gelmesiyle kentin dört bir yanını kaplayan rengârenk laleler, açmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sekapark'a 1 milyon lale dikildi. Sekapark'ta laleler ile ay ve yıldızlar, emojiler, fil ve balon, gezegen, Kocaeli silüeti, yelkenli, maşa ve koca ayı figürleri oluşturuldu.

5 BİN PAKET LALE SOĞANI SATILDI

Sekapark Lale Festivali öncesinde 12 ilçedeki satış noktalarında çıkarılan laleler vatandaşlar tarafından satın alındı. Vatandaşlar 5 bin paket lale soğanıyla saksılarda en güzel laleleri yetiştirdi.

EN GÜZEL LALELERE ÖDÜL

Sekapark Lale Festivali'ne katılım gösteren vatandaşlardan birinciye 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, dördüncüye 1 bin ve beşinciye 750 TL ödül verilecek. Ayrıca 100 kişi 200'er TL mansiyon ödülünün sahibi olacak. En güzel laleler oluşturulan jüri tarafından, 7 Nisan Pazar günü yapılacak olan 12. Sekapark Lale Festivali'nde belirlenecek.

MARMELAT KUKLA GELİYOR

Birbirinden farklı eğlencenin ve ikramın içinde olacağı lale festivalinde Kukla Marmelat şovu çocuklarla buluşacak. Saat 15.00'de festival alanında başlayacak olan Kukla Marmelat şov ile çocuklar doyasıya eğlenecek.

ÇOCUKLAR EĞLENECEK

Lale festivali tam bir şenlik havasında geçecek. Şişme oyun grubu, Marmelat Kukla Şov, Ahşap yakma atölyesi, animasyon ekibi tarafından çocuklar için eğlenceli yarışmalar, balon dağıtımı, halk oyunları gösterisi ve Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının yer bulacağı alanda çocuklar gönüllerince eğlenecek. Öte yandan alanda kaligrafi sanatı, ebru sanatı ve yüz boyama etkinliğiyle çeşitli sürprizler yer alacak. Ayrıca çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtımı yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:42 Kaynak: Bültenler

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