Son Dakika Haberleri: 12 Senedir Başkan Olmaya Çalışan Raşid Nekkaz Balkondan Atladı

12 Senedir Başkan Olmaya Çalışan Raşid Nekkaz Balkondan Atladı

1 saat önce

Yaklaşık 12 senedir başkan olmaya çalışan Cezayirli iş adamı Raşid Nekkaz 3 gündür illegal bir şekilde tutulduğunu iddia ettiği evinin balkonundan atlayarak protestolara katıldı.

12 Senedir Başkan Olmaya Çalışan Raşid Nekkaz Balkondan Atladı, System.String[]
Yaklaşık 12 senedir başkan olmaya çalışan Cezayirli iş adamı Raşid Nekkaz 3 gündür illegal bir şekilde tutulduğunu iddia ettiği evinin balkonundan atlayarak protestolara katıldı.

Cezayir'de yaşanan seçim krizi büyümeye devam ederken gerçekleştirilecek seçimlerde aday olarak yarışmak isteyen iş adamı Raşid Nekkaz'a dair ilginç bir video yayınlandı. 12 senedir başkan olmaya çalışan Nekkaz adına oluşturulan onaylı Facebook hesabında dün Nekkaz'ın 3 gündür evinde illegal bir şekilde tutulduğunu iddia edildi. Paylaşımda, "3 gündür evinde illegal bir şekilde tutuluyor olmasına rağmen Raşid Nekkaz iktidardaki başkanın 5'nci kez aday gösterilmesini protesto eden ulusal barışcıl gösterilere katılacak" ifadelerine yer verildi.

Facebook hesabındaki bu paylaşımdan sonra protestolara katılmak için binadan çıkmaya çalışan Nekkaz güvenlik güçlerinin engeline takıldı. Bunun üzerine ise Nekkaz çıkmak için farklı bir yol deneme kararı verip balkona çıktı.

Daha sonra ise aynı hesaptan Nekkaz'ın balkondan atlayarak kalabalığa karıştığı bir video yayınlandı. Paylaşımda, iş adamının balkondan atlayarak Cezayirllilerin arasına katılmaya çalıştığını ama güvenlik güçlerinin kendisine ve kalabalığa göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale ettiğini aktardı.

2006'den beri önce Fransa'da sonra Cezayir'de başkanlığı kazanmaya çalışan Raşid Nekkaz 2012 senesinde Fransa'da rüşvetle suçlanıp sorgulamaya tutuklanmıştı. 2014 senesinde Fransız vatandaşlığından vazgeçen ve Cezayir başkanlık adaylığına başvuran Nekkaz dosyasını teslim etmediği için saf dışı kalmıştı. Bazı Arap yayınları da Nekkaz'ın evinde alıkonduğunu belirtti.

Cezayir protestoları devam ediyor

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın beşinci kez cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesini protesto edenler dün yine sokağa çıkmıştı. Yetkililer protestocuların hükümet merkezinin çevresi ve özellikle cumhurbaşkanlığı sarayına ulaşmaması için yoğun çaba harcamıştı. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:52 Kaynak: İHA

Facebook, Cezayir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sadettin Saran'ın, Yerli Kim Kardashian Metisha Schaefer'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?

Kraliçe Elizabeth'in Elindeki Morluk, İngilizleri Ayağa Kaldırdı! Nur Fettahoğlu, Küvetteki Çıplak Pozuyla Olay Yarattı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 19:36:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12 Senedir Başkan Olmaya Çalışan Raşid Nekkaz Balkondan Atladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]