12 Senedir Başkan Olmaya Çalışan Raşid Nekkaz Balkondan Atladı

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Sadettin Saran'ın, Yerli Kim Kardashian Metisha Schaefer'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?