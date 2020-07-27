12 senedir işletmesine gelen arkadaşı sabah kahvaltısına gelmeyince öldüğünü anladı - Son Dakika

12 senedir işletmesine gelen arkadaşı sabah kahvaltısına gelmeyince öldüğünü anladı

Antalya'da Mustafa Nasradınlı (63), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

12 senedir işletmesine gelen arkadaşı sabah kahvaltısına gelmeyince öldüğünü anladı, System.String[]

Antalya'da Mustafa Nasradınlı (63), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Nasradınlı'nın ölümü, 12 senedir sabah kahvaltısı için her gün gittiği işlemeye gelmeyince ortaya çıktı.

Olay, 24 Temmuz Cuma günü saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 241 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Mustafa Nasradınlı (63) 12 senedir düzenli olarak her sabah arkadaşı Rıdvan Telim'e ait işletmeye o gün gitmedi. Arkadaşının gelememesinden şüphelenen Telim, eve giderek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Telim'in 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çilingir yardımıyla girdiği evde Nasradınlı'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri Nasradınlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Nasradınlı'nın cenazesi, otopsi sonrası defin için yakınları tarafından morgdan alındı.

"Bayram için memleketine gidecekti"

Hayatını kaybeden Mustafa Nasradınlı'nın 12 senedir işletmesine gelerek kahvaltı yaptığını belirten Rıdvan Telim, gazetecilere yaptığı açıklamada, "O gün bayram için Eskişehir'e gideceğini söylemişti. 12 senedir her gün kahvaltıya buraya gelir. Gelmeyince merak ettim. Gidip kapıyı çaldım açan olmadı. Polise haber verdik. İçeriye girildiğinde salonda hareketsiz yatıyordu" dedi. - ANTALYA

Antalya, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:59

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 senedir işletmesine gelen arkadaşı sabah kahvaltısına gelmeyince öldüğünü anladı - Son Dakika
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