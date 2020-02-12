12 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 Süper Lig
01:00 Maç Saati
02:00 Özel Röportaj
02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
04:00 Dünden Bugüne
04:30 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Eski Dostlar
08:45 Maç Saati
09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:30 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Dünden Bugüne
10:30 Özel Röportaj
10:30 Haftanın Öyküleri
11:00 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 Süper Lig
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Futbolun Şehirleri
15:30 Özel Röportaj
15:30 Haftanın Öyküleri
16:00 UEFA Avrupa Ligi
16:15 Eski Dostlar
16:30 Süper Lig
17:00 Futbolun Şehirleri
17:30 Özel Röportaj
17:45 Eski Dostlar
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
20:45 Süper Lig Kısa Özet
21:00 beIN Manşet
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 UEFA Avrupa Ligi
22:00 Taraftar
22:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 Süper Lig Maç Özetleri
23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
23:30 Dünden Bugüne