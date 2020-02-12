12 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Süper Lig

01:00 Maç Saati

02:00 Özel Röportaj

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

04:00 Dünden Bugüne

04:30 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Eski Dostlar

08:45 Maç Saati

09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:30 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 Dünden Bugüne

10:30 Özel Röportaj

10:30 Haftanın Öyküleri

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 Süper Lig

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Futbolun Şehirleri

15:30 Özel Röportaj

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 UEFA Avrupa Ligi

16:15 Eski Dostlar

16:30 Süper Lig

17:00 Futbolun Şehirleri

17:30 Özel Röportaj

17:45 Eski Dostlar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 UEFA Avrupa Ligi

22:00 Taraftar

22:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

23:30 Dünden Bugüne