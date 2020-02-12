12 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Parker
01:45 Parker
02:30 Hayalimdeki Gelinlik
02:40 Babil
03:30 Hayalimdeki Gelinlik
04:30 Güzel Köylü
05:30 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Kızıl Elmas
20:00 Jet Sosyete
22:00 Kızıl Elmas
22:45 Jet Sosyete
23:45 Babil