12 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 12 Şubat 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

12 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

17 dakika önce

12 Şubat 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

12 Şubat 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Parker

01:45 Parker

02:30 Hayalimdeki Gelinlik

02:40 Babil

03:30 Hayalimdeki Gelinlik

04:30 Güzel Köylü

05:30 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Kızıl Elmas

20:00 Jet Sosyete

22:00 Kızıl Elmas

22:45 Jet Sosyete

23:45 Babil

Star, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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