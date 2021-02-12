12 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

12 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

12.02.2021 06:42
12 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

12 Şubat 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

02:00 Atalanta - Napoli

02:00 İleri Üçlü

02:00 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Atalanta - N

03:45 Futbol Aklı

04:00 Başlama Vuruşu

05:25 Aktüel Futbol

05:30 Süper Lig Özetler

06:00 İngiltere Premier Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:45 Almanya Bundesliga Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 İtalya Kupası Özetler

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:55 Ankaraspor - Altınordu

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

21:00 Stadyum

22:30 İleri Üçlü

23:30 Teknik Analiz

12 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

Hava Durumu, Napoli, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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