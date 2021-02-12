Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Börü
00:15 Gelin
01:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
02:30 3'te 3
03:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03:55 Yok Olmadan Keşfet
04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:30 Gelin
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Börü
20:00 Payitaht Abdülhamid
22:40 3'te 3
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika