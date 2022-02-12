Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:15 Masumlar Apartmanı
04:50 Seksenler
06:15 Gülşah
08:20 Bizim Köyün Şarkısı
10:50 Tozkoparan İskender
12:10 Dizi
15:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
18:15 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika