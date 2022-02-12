Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Pekin'de Bugün
02:30 İngiltere Premier Lig Özetler
03:00 Başlama Vuruşu
05:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:40 İleri Üçlü
07:08 İstiklal Marşı
07:10 2022 Pekin Kış Olimpiyatları : Kanada - ABD
09:10 Orhan Ayhan'la
09:40 İtalya Serie A Özetler
10:00 Yüz Yüze Futbol
11:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni
12:40 Spor Takvimi
12:45 Spor Bülteni
13:25 Adanaspor A.Ş.- Altaş Denizlispor
15:30 Spor Bülteni
15:55 MKE Ankaragücü - İstanbulspor A.Ş.
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Balıkesirspor - Kocaelispor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 Balıkesirspor - Kocaelispor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika