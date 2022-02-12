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12 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

12 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

12.02.2022 06:42
12 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

12 Şubat 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Pekin'de Bugün

02:30 İngiltere Premier Lig Özetler

03:00 Başlama Vuruşu

05:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

05:40 İleri Üçlü

07:08 İstiklal Marşı

07:10 2022 Pekin Kış Olimpiyatları : Kanada - ABD

09:10 Orhan Ayhan'la

09:40 İtalya Serie A Özetler

10:00 Yüz Yüze Futbol

11:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni

12:40 Spor Takvimi

12:45 Spor Bülteni

13:25 Adanaspor A.Ş.- Altaş Denizlispor

15:30 Spor Bülteni

15:55 MKE Ankaragücü - İstanbulspor A.Ş.

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Balıkesirspor - Kocaelispor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 Balıkesirspor - Kocaelispor

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

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İngiltere Premier Lig, Futbol, Pekin, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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