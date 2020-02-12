12 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

Nihat Kahveci: 2020-21 sezonu için bu VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım

"Boateng'in Beşiktaş seyircisiyle enerjisi tuttu"

Şenol Güneş ismi altında, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

"Beşiktaş kazanmak için oynar"

"Boateng'in çok gol ve asist katkısı olacağına inanıyorum"

"7 takımın şampiyonluk yarışı içinde olmasından mutluluk duyuyorum"

"Kulüplerimiz batmış durumda"

"Çok güzel bir lig oluyor"

Seyit Mehmet Özkan: Lig sıralaması bizim için önemli değil, varacağımız liman belli

"Bu topraklarda yetiştirici kulüp olarak rol model olmak istiyoruz"

"Ravil için Avrupa 'nın önemli kulüpleriyle iletişimdeyiz"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI

20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

GALATASARAY

13.30 Sarı kırmızılı kulübün şubat ayı olağan divan toplantısı gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi için karayoluyla Erzurum 'a hareket edecek ve burada maç öncesi kampa girecek.

MKE ANKARAGÜCÜ

14.00 Sarı lacivertli kulüpte, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. 5 Şubat'ta yapılması planlanan genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.

BASKETBOL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

18.00 Hatay BŞB - Fenerbahçe Öznur Kablo

Solgar Vitamin Türkiye Kupası

21.00 Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandırma

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

22.30 Greenyard - Halkbank

CEV Kupası

19.00 Arkas Spor - United Volleys

19.00 CSM Arcada - Galatasaray HDI Sigorta

CEV Challenge Kupası

18.00 Spor Toto - Aluron Virtu

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray HDI Sigorta

17.00 VakıfBank - Fenerbahçe Opet

AVRUPA'DAN FUTBOL

BÜYÜKLER AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyona devam ediyor.