12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım - Son Dakika
Üye Girişi

12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım

11.05.2022 10:57
12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım

ADANA'da pişmaniyeci Yalçın Akkaş'ın (33) otomobilini düz kontak yaparak çalan Ömer Özdemir (36), yakalandı.

ADANA'da pişmaniyeci Yalçın Akkaş'ın (33) otomobilini düz kontak yaparak çalan Ömer Özdemir (36), yakalandı. 12 suç kaydı olan, ifadesinde, "Otomobili bilinçsizce çaldım. Bir süre gezip, evime döndüm. Bu olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum" diyen Özdemir, tutuklandı.

Olay, 9 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Pişmaniye satarak geçimini sağlayan Yalçın Akkaş, 55 LP 954 plakalı otomobilini apartmanın otoparkına park edip, evine gitti. Sabah saatlerinde otoparka inen Akkaş, otomobilini yerinde göremeyince İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, şapkalı bir kişinin kapısı kilitli olmayan otomobile binip, düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra apartmandan ayrıldığı görüldü. Şüphelinin, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan otomobilin deposunu doldurduğu daha sonra da uzaklaştığı belirlendi.

'BİLİNÇSİZCE ÇALDIM'Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin, hırsızlık, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 12 kaydı olan Ömer Özdemir olduğu belirlendi. Adresi tespit edilen Özdemir, yapılan baskında yakalandı. Özdemir'in adresindeki aramada çaldığı otomobil ile araçtan söktüğü ses sitemi ele geçirildi. Emniyete götürülen Özdemir ifadesinde, "Olay günü sokakta yürürken otomobili gördüm. Daha sonra duvardan atlayıp, bilinçsizce otomobili çaldım. Akaryakıt aldıktan sonra bir süre gezip, evime döndüm. Bu olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çaldığı otomobil ve ses sistemi, sahibi Akkaş'a teslim edildi.


12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım
12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım
12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım
12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım
12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım
12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım
12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım
YORUMLAR
500
Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikasında Üretim Hızlandı Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikasında Üretim Hızlandı Çin'de Nev Perakende Satışları, Nisan Ayında Pandeminin Yarattığı Darbeye Rağmen Arttı Çin'de Nev Perakende Satışları, Nisan Ayında Pandeminin Yarattığı Darbeye Rağmen Arttı

Ömer Özdemir, Otomobil, Sarıçam, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:48 İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
10:23 Son derbi Sörloth için: Beşiktaş ve Fenerbahçe Norveçli oyuncu için kıran kırana savaşacak
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:03:35. #1.12#
SON DAKİKA: 12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement