12 suçtan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

12 suçtan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı
6 saat önce
Kırşehir'de 12 suçtan 11 yıldır aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.
Kırşehir'de 12 suçtan 11 yıldır aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir, Ankara, Kayseri ve Yozgat'ta 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan L.A'nın kaldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Yaklaşık 11 yıldır arandığı belirlenen L.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:19 Kaynak: İHA
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