12 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 12 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakaladı - Son Dakika

12 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakaladı

6 saat önce

Denizli'de, hakkında 12 farklı suçtan aranan hırsızlık zanlısı jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Denizli'de, hakkında 12 farklı suçtan aranan hırsızlık zanlısı jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli ve çevre 5 ilde hırsızlık olaylarına karışan 25 yaşındaki M.Y'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, gözaltına alındı.

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

12 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakaladı

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:51 Kaynak: AA
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