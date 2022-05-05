12 suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

12 suçtan aranan şüpheli yakalandı

05.05.2022 11:15
12 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Mersin'de 12 farklı suçtan aranan şüpheli, son işinde suçüstü yakalandı.

Mersin'de 12 farklı suçtan aranan şüpheli, son işinde suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmada, güveni kötüye kullanma yoluyla hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yankesicilik gibi 12 farklı suçtan firari olarak aranan A.G, son işinde suçüstü yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

YORUMLAR
500
Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı Aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Yenişehir, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu
11:06 Kuyumcudan çuvalla altın çalan şüpheliler yakalandı!
11:00 Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı
10:58 Johnny Depp'ten eski eşiyle ilgili üçlü ilişki iddiası: Amber Heard, Elon Musk ve Cara Delevingne'nin görüntülerini mahkemeye sundu
04:31 Rusya'nın yeni planı ne? Donbas: Rusya neden Ukrayna'nın doğusunu çember altına almak istiyor?
10:53 Kanada hükümeti resmen onayladı! Uzayda suç işleyen cezasını Dünya'ya dönünce çekecek
10:50 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı?
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 11:21:17. #1.11#
SON DAKİKA: 12 suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement