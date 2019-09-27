12 Süper Amatör Lig takımına malzeme yardımı yapıldı

Zonguldak Valiliğinin onayı ile Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve İl Özel İdaresi iş birliği ile 12 Süper Amatör Kulübüne malzeme dağıltıldı.



Zonguldak Valiliği'nin onayı ile Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve İl Özel İdaresi iş birliği ile Süper Amatör Ligleri takımlarına yeni sezon öncesinde törenle malzeme yardımı yapıldı. Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri binasında yapılan malzeme törenine, Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Bülent Tuna ve kulüpler katıldı.



Kulüplere yapılan yardım listesinde, 1 takım forma, 1 eşofman, 2 kaleci forması, 7 futbol topu, oyuncu değişikliği kağıdı ve lisans albümü yer aldı. Öte yandan Cuma güne ise 1.Amatör Küme, 2.Amatör Küme, kapalı spor branşlarına da malzeme yardımı yapılacak. Malzeme töreni toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.



Başkan Demir; "Keşke imkanımız olsa da daha çok yardım yapabilsek"



Zonguldak Amatör Spor Kulüplere Federasyon Başkanı Kemal Demir, malzemelerin kulüplere hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezon öncesinde İl Özel İdaresinin destekleri ile kulüplerimize malzeme yardımında bulunduk. Keşke imkanımız olsa daha çok verebilsek Bizler elimizden geldiğince sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Kulüplerimize 1 takım forma, 1 eşofman, 2 kaleci forması, 7 futbol topu, oyuncu değişikliği kağıdı ve lisans albümü teslim ettik. İnşallah imkanlar doğrultusunda yine yardımlarımız devam edecek. Yeni sezonda bütün takımlarımıza kazasız belasız bir sezon diliyoruz"dedi.



Spor Şube Müdürü Gazel Güven; "Bu yardımlar inşallah sizlere bir nefes aldırmıştır"



Spor Şube Müdürü Gazel Güven, "Keşke imkanlarımız fazla olsa da yardımlarımızı daha çok yapabilsek. İnşallah bu yardımlar sizlere bir nebze olsun rahat bir nefes aldırmışır. Buradan yardım desteği veren İl Özel İdaresine de teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda da bütün takımlara başarılar diliyoruz"diye konuştu. - ZONGULDAK