12 takım ve 220 sporcu yarı final için ter döküyor - Son Dakika
Son Dakika Spor 12 takım ve 220 sporcu yarı final için ter döküyor - Son Dakika Spor

12 takım ve 220 sporcu yarı final için ter döküyor

9 dakika önce

Bilecik'te düzenlenecek olan okul sporları voleybol yıldız müsabakalarına katılabilmek için 12 takım ve 220 sporcu yarı finale çıkma adına ter dökmeye başladı.

12 takım ve 220 sporcu yarı final için ter döküyor, System.String[]

Bilecik'te düzenlenecek olan okul sporları voleybol yıldız müsabakalarına katılabilmek için 12 takım ve 220 sporcu yarı finale çıkma adına ter dökmeye başladı.


2019-2020 sezonu okul sporları voleybol yıldız kız-erkek kategorisinde derece yapan takımların katılacağı turnuvada toplam 12 takım ve 220 sporcu mücadele ediyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar açılış seremonisi ile başladı. Karşılaşmalar Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Takımlar 28-31 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan voleybol yıldızlar yarı final müsabakalarına katılabilmek için mücadele edecek. 22 Şubat 2020 Cumartesi günü sona erecek maçlar öncesi açılış seremonisine katılan Bilecik Gençlik ve spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, bütün takım ve sporculara başarılar diledi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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