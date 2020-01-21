12 takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 12 takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu - Son Dakika

12 takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde 12 takla atan aracın içinde bulunan 2 kişi taktıkları emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu.

12 takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde 12 takla atan aracın içinde bulunan 2 kişi taktıkları emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu.


Kaza Gercüş ilçesine bağlı Seki köy yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre Bilal Yıldırım yönetimindeki 72 DP 764 plakalı araç, Seki köyü yakınlarında uçuruma yuvarlanarak 12 takla attı. Kaza sonrası yaklaşık 250 metre boyunca 12 takla atarak sürüklenen aracın içinde bulunan Bilal Yıldırım ve Vedat Yıldırım taktıkları emniyet kemeri sayesinde kazayı ucuz atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aynı araçta bulunan kardeşleri kurtararak ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 12 takla attığını belirten araç şoförü Bilal Yıldırım, "Uçurumdan yuvarlandığımız zaman 12 taklaya kadar saydım. Emniyet kemerimizi takmasaydık belki şu an burada değildik" dedi.


Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - BATMAN

Bilal Yıldırım, Batman, Gercüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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