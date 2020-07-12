12 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 2012: Buzul Çağı

01:30 Gençliğim Eyvah

02:15 2012: Buzul Çağı

04:20 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Windstorm 3

08:00 Afacan Arabalar

09:50 Köpek Didi'nin Çiftliği

09:55 Sihirli Kızlar

11:10 Dizi TV

11:50 Zorlu Operasyon

12:00 Gençliğim Eyvah

14:05 Gençliğim Eyvah

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

16:55 Oflu Hoca Trakya'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:10 Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden