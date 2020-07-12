12 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

12 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

12 Temmuz 2020 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
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CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Akıl Çemberi

01:00 CNN TÜRK Masası

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

09:00 Haber

09:30 Tercih Zamanı

10:00 Hafta Sonu

10:00 Haber

11:00 Haber

11:30 Sporun Manşeti

12:00 Haber

13:00 Haber

14:00 Haber

15:00 Haber

16:00 Haber

17:00 Haber

18:00 5N1K

18:00 Ana Haber

21:00 Gece Görüşü

21:00 CNN TÜRK Masası

Cnn Türk, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

07:30 Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? 23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 22:56 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
07:30
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
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