12 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:30 Her Yerde Sen

02:00 Her Yerde Sen

04:00 Kadın

04:30 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Aşk Yeniden

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

11:15 Bay Yanlış

13:30 Bay Yanlış

13:45 Sen Çal Kapımı

16:30 Sen Çal Kapımı

16:45 Şevkat Yerimdar

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benimle Söyle

20:00 Sen Çal Kapımı

22:45 Bay Yanlış

23:00 Bay Yanlış