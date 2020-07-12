12 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı
12 Temmuz 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:30 Her Yerde Sen
02:00 Her Yerde Sen
04:00 Kadın
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
11:15 Bay Yanlış
13:30 Bay Yanlış
13:45 Sen Çal Kapımı
16:30 Sen Çal Kapımı
16:45 Şevkat Yerimdar
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benimle Söyle
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Bay Yanlış
23:00 Bay Yanlış
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika
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