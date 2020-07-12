12 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

12 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı

12 Temmuz 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:00 Galip Derviş

01:30 Çok Akustik

02:15 Adı Efsane

04:15 Akasya Durağı

04:30 Müzik Arası

05:30 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Arda'nın Mutfağı

13:00 Afili Aşk

13:45 Çatı Katı Aşk

15:45 Çatı Katı Aşk

16:30 Recep İvedik 2

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

20:00 Olanlar Oldu

22:30 Çatı Katı Aşk

22:45 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Çok Akustik

Kanal D, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
07:30
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
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