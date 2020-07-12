12 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:15 Kalp Atışı

01:15 Tehlikeli Soygun

02:45 Kalp Atışı

03:15 Kuaförüm Sensin

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Milyarder

14:00 Yalancı Yarim

16:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Süt Kardeşler

21:45 Gülen Gözler

23:45 Ölümcül Uçuş

23:45 Tehlikeli Soygun