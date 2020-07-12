12 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Çember: Evimdeki Yabancılar

02:00 Yüksek Sosyete

03:30 Dolunay

04:20 Kara Sevda

05:30 Kara Sevda

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:45 İki Aile

13:30 Dolunay

16:15 Kara Sevda

18:45 Star Haber

20:00 Minyonlar

20:00 Sivil Cephe

21:45 Minyonlar

22:00 Sivil Cephe

23:30 Bir Demet Tiyatro