12 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

12 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

12 Temmuz 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Stadyum

01:00 Teknik Analiz

02:00 Watford - Newcastle United

03:00 Süper Lig Özetler

03:30 İngiltere Premier Lig Özetler

03:40 Stadyum

04:00 La Liga Özetler

04:35 Bundesliga Lewandowski Goller

04:50 Efsanelerin İzinde

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 İleri Üçlü

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Leicester City - Chelsea

07:00 Watford - Newcastle United

08:40 Süper Lig Özetler

08:40 Süper Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:30 Orhan Ayhan'la

09:30 Stadyum

10:00 Stadyum

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Avrupa'nın Anları

12:00 Ustalara Saygı

12:50 Efsanelerin İzinde

12:50 Spor Kitaplığı

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

14:25 Watford - Newcastle United

15:40 La Liga Özetler

15:55 Efsanelerin İzinde

16:00 Spor Bülteni

16:30 Spor Hafta Sonu

16:30 Avrupa Stüdyosu

18:00 Spor Bülteni

18:30 Spor Hafta Sonu

18:30 Dakika Skor

20:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar

20:45 Dakika Skor

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Orhan Ayhan, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

07:30 Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? 23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 22:56 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
07:30
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 07:43:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 12 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]