12 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Stadyum
01:00 Teknik Analiz
02:00 Watford - Newcastle United
03:00 Süper Lig Özetler
03:30 İngiltere Premier Lig Özetler
03:40 Stadyum
04:00 La Liga Özetler
04:35 Bundesliga Lewandowski Goller
04:50 Efsanelerin İzinde
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Leicester City - Chelsea
07:00 Watford - Newcastle United
08:40 Süper Lig Özetler
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:30 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
10:00 Stadyum
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Avrupa'nın Anları
12:00 Ustalara Saygı
12:50 Efsanelerin İzinde
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
14:25 Watford - Newcastle United
15:40 La Liga Özetler
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Spor Bülteni
16:30 Spor Hafta Sonu
16:30 Avrupa Stüdyosu
18:00 Spor Bülteni
18:30 Spor Hafta Sonu
18:30 Dakika Skor
20:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
20:45 Dakika Skor
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum