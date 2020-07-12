12 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:10 Kelime Oyunu
01:10 Geniş Aile
02:20 Kanıt
02:30 Rehber
03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir
03:30 Çocuklar Duymasın
05:00 Geniş Aile
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
07:30 İkizler Memo-Can
10:00 Geniş Aile
12:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
12:15 Çok Gezenti
13:00 Çok Gezenti
13:15 Rehber
14:30 Çocuklar Duymasın
16:15 Akasya Durağı
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:45 Kanıt