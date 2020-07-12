12 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

12 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı

12 Temmuz 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

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TV 2 YAYIN AKIŞI

01:10 Kelime Oyunu

01:10 Geniş Aile

02:20 Kanıt

02:30 Rehber

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

03:30 Çocuklar Duymasın

05:00 Geniş Aile

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

07:30 İkizler Memo-Can

10:00 Geniş Aile

12:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

13:00 Çok Gezenti

13:15 Rehber

14:30 Çocuklar Duymasın

16:15 Akasya Durağı

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:45 Kanıt

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Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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07:30
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23:53
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22:56
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21:48
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21:08
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20:32
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