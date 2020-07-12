12 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Dizi

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:00 Para Bende

03:30 Sinema

04:30 8x8

05:30 Sinema

05:45 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:30 Para Bende

09:00 Sinema

09:00 Para Bende

10:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

11:45 Sinema

13:45 Doğduğun Ev Kaderindir

14:30 Sinema

16:30 Survivor Panorama 2020

16:30 Survivor Panorama Hafta Sonu

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler