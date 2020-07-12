12 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Dizi
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
03:30 Sinema
04:30 8x8
05:30 Sinema
05:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:30 Para Bende
09:00 Sinema
09:00 Para Bende
10:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
11:45 Sinema
13:45 Doğduğun Ev Kaderindir
14:30 Sinema
16:30 Survivor Panorama 2020
16:30 Survivor Panorama Hafta Sonu
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler