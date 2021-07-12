Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Golden Slumber
03:40 Maria ile Mustafa
05:20 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika