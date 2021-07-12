12 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Kupa Gecesi

02:00 Uefa Euro 2020 Final Futbol Karşılaşması

03:45 Kupa Gecesi

05:45 FIFA Magazin

06:10 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller

06:45 UEFA Euro 2020 Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 FIFA Magazin

09:40 UEFA Euro 2020 Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:35 UEFA Euro 2020 Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol Transfer

23:00 Transfer Gündemi