Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kupa Gecesi
02:00 Uefa Euro 2020 Final Futbol Karşılaşması
03:45 Kupa Gecesi
05:45 FIFA Magazin
06:10 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:45 UEFA Euro 2020 Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 FIFA Magazin
09:40 UEFA Euro 2020 Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika