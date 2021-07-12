Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kupa Töreni
00:45 Biz Bir Dolaşalım
02:30 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
03:20 Yıldızların Yolu
04:10 Yeşil Deniz
06:10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
07:20 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:35 Gönül Dağı
15:45 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler
22:45 Dilsiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika