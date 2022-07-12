Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
02:30 İçimizdeki Ateş
05:00 Sen Anlat Karadeniz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oscar Çöllerde
11:10 Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerasi
13:00 Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
16:00 Oscar Çöllerde
16:15 Pi'nin Yaşamı
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler
22:20 Labirent: Ölümcül Kaçış
Son Dakika › TV › 12 Temmuz 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika