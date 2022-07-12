12 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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12 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

12.07.2022 06:42
12 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

12 Temmuz 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Dg Sivasspor - Beşiktaş

02:00 Kasimpaşa - Fenerbahçe

04:00 M. Başakşehir - V. Karagümrük

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Altay - Gaziantep Fk

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 G. Giresunspor - Göztepe

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Gol Kralı

11:15 Süper Lig Asist Kralı

11:30 Süper Lig Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Gençlerbirliği - Galatasaray

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Trabzonspor - Y. Kayserispor

16:00 Ankaragücü - Beşiktaş

17:15 1 Yıldız 10 Gol

17:30 Sezonun Golleri

18:00 Kasimpaşa - Fenerbahçe

20:00 Süper Lig Gol Kralı

20:15 Süper Lig Asist Kralı

20:30 Süper Lig Haftanın Golleri

20:45 1. Lig Haftanın Golleri

21:00 Spor Turu

22:30 Beşiktaş - Galatasaray

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 12 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 12 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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